Ein Mann ist gestorben als sein Auto bei einem Überholmanöver im Landkreis Ravensburg mit dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert ist. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 56-Jährige laut bisherigen Ermittlungen auf der Landesstraße 260 zwischen Mooshausen und Tannheim ein Wohnmobil überholen. Der Mann wurde bei der anschließenden Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 50 und 45 Jahre alten Insassen des Wohnmobils erlitten leichte Verletzungen.