Ein Betrunkener ohne Führerschein ist mit seinem nicht zugelassenen Auto in die Mittelleitplanke auf der Bundesstraße 28 gefahren. Der 37-Jährige war in der Nacht auf Donnerstag mit eineinhalb Promille intus kurz vor Kehl (Ortenaukreis) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei habe der Mann einen Leitpfosten plattgefahren, sei dann durch zurück auf die Fahrbahn gefahren und dort schließlich in die Mittelleitplanke gekracht.