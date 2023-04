Beim Sturz mit seinem Motorrad ist ein 39-Jähriger auf der Bundesstraße 317 bei Titisee-Neustadt im Schwarzwald ums Leben gekommen. Er sei am Samstag in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Bundesstraße war nach dem Unfall über Stunden gesperrt.