Bei dem Unfall im Europa-Park in Rust bei Freiburg sind nach neuen Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt worden - fünf Artisten sowie zwei Besucher. Drei davon seien ins Krankenhaus gekommen, teilte eine Sprecherin am Montagabend mit. Zeugen hätten gegen 17.00 Uhr einen Zwischenfall während einer Vorführung in einem Wasserbecken beobachtet. Die Hintergründe dazu würden noch ermittelt.