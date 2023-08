Die Polizei hat per Hubschrauber nach einem Mann gesucht, der in Eschenbach (Landkreis Göppingen) mit seinem E-Bike gestürzt ist und sich schwer verletzt hat. Der 37-Jährige wählte nach dem Unfall am Freitagnachmittag den Notruf, konnte aber seinen genauen Aufenthaltsort nicht nennen, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte gab demnach nur an, auf einem Feld zu sein.