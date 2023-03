Ein Autofahrer hat in Mannheim einen Radfahrer erfasst und dabei schwer verletzt. Der 35 Jahre alte Radfahrer wollte am frühen Mittwochmorgen eine Straße an einer Kreuzung überqueren, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Unklar war zunächst, ob er fuhr oder sein Rad schob. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer ins Krankenhaus. Der Wagen des 50-Jährigen Fahrers wurde abgeschleppt. Zuvor war ein weiteres Auto dem Radler ausgewichen und darauf in ein stillgelegtes Gleisbett gefahren, aber nur leicht beschädigt worden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 2000 Euro.