Ein Regionalzug hat in den Vogesen in Ostfrankreich auf einem Bahnübergang einen Schwertransporter gerammt. Zehn Menschen wurden bei dem Zusammenstoß am Montagabend leicht verletzt, berichtete die Zeitung "Vosges Matin". Der Transporter mit dem Mast für eine Windkraftanlage befand sich auf dem mit automatischen Schranken gesicherten Übergang in Clerjus, als sich der Zug von Épinal nach Belfort näherte. Weshalb es zu dem Unfall kam, musste zunächst noch geklärt werden. Wie die Präfektur am Dienstag mitteilte, wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Die Straße war weiterhin blockiert.