Beim Linksabbiegen hat ein 81 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt eines Linienbusses missachtet und so einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Die betroffenen Fahrgäste im Alter von 69 bis 76 Jahren waren nach Polizeiangaben vom Dienstag im Bus. Zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gekommen.

Der 81-Jährige hatte den Angaben nach am Montag an einer Kreuzung in Pforzheim zwar grünes Licht an der Ampel. Er hätte aber den entgegenkommenden Bus erst durchfahren lassen müssen.

