Ein französischer Schnellzug ist am Donnerstag an einem Bahnübergang in Baden-Württemberg gegen einen Traktor geprallt. Die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Straßburg wurde deshalb gegen 16.00 Uhr gesperrt. Am späten Abend dauerten die Aufräumarbeiten noch an. Unklar war, wann die Strecke wieder befahrbar ist. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Bei dem Unfall ist bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt worden.