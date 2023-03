Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 98 ums Leben gekommen - ein Kleintransporter rammte seinen Wagen. Der 42-jährige Fahrer des Kleintransporters war am Freitag auf der A98 bei Lauchringen (Landkreis Waldshut) in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Wagen des 62-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei weitere Autos fuhren anschließend in die Wagen. Die Fahrer wurden bei dem Unfall eingeklemmt.