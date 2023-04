Eine Frau ist im Landkreis Freudenstadt mit ihrem Auto in ein Schaufenster einer Apotheke gefahren. Nach Polizeiangaben vom Samstag wollte die 73-Jährige am Freitag eigentlich vor der Apotheke in Empfingen vorwärts einparken. Doch die Matte in ihrem Fußraum war den Angaben zufolge derart unglücklich verrutscht, dass sie nicht mehr bremsen konnte. Das Auto durchbrach das Schaufenster und kam erst in der Apotheke zum Stehen. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.