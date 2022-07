Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ungebremst auf einen anderen gefahren und sein Fahrer in eine Klinik gebracht worden. Polizeiangaben zufolge wurde der 65 Jahre alte Mann bei dem Unfall am Dienstag in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Heidelberg zeitweise voll gesperrt.