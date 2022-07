Zwei Menschen sind in der Nacht zum Mittwoch nach einem Lkw-Unfall auf der A7 bei Heidenheim gestorben. Ein Lastwagen sei von der Autobahn abgekommen und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde in der Kabine eingeklemmt und starb. Ein 42-Jähriger erkannte den durch den Lkw-Unfall entstandenen Stau zu spät, prallte in einen weiteren Lkw und wurde getötet.