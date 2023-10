Nach dem Auffinden von Scherben, Nägeln und Schrauben auf einer Bundesstraße bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, teilte sie mit. Ein Autofahrer hatte in der Nacht zum Dienstag die quer über die Fahrbahn verlaufende Spur überfahren und die Polizei gerufen. Ob ein Schaden an seinem Wagen entstanden ist, war zunächst unklar. Die Straße war zur Reinigung für eine gute Stunde gesperrt.