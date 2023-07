Rainer Dulger ist als Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) in seinem Amt bestätigt worden. Das teilte der Verband am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Verband ging 2021 aus den Arbeitgebern Baden-Württemberg und dem Landesverband der Industrie hervor. Dulger ist auch Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.