Die grün-schwarze Regierung hat am Donnerstag ihren Gesetzentwurf für eine Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder in den Landtag eingebracht. Die Opposition aus SPD, FDP und AfD kritisierte, der Entwurf sei nicht streng genug und erlaube es weiter, dass Minister oder Staatssekretäre nach Ende ihrer Amtszeit in Jobs wechseln können, in denen sie ihr Insiderwissen zu Geld machen können.

Der Staatssekretär im Staatsministerium, Florian Hassler (Grüne), sagte, der Entwurf habe zwei Ziele: «Erstens, das Vertrauen in die Unabhängigkeit von Politik und Politikern zu stärken. Und zweitens, Politikerinnen und Politikern den Weg in die Wirtschaft und Gesellschaft und auch umgekehrt nicht unnötig zu erschweren.» Es wäre aus seiner Sicht zu pauschal, Anschlusstätigkeiten grundsätzlich auszuschließen. «Es würde dazu führen, dass Fachwissen ohne Grund ausgebremst wird.»

Bisher ist es so: Wer im Südwesten aus der Regierung in die Wirtschaft wechseln will, den kann niemand aufhalten. Es gibt - anders als im Bund und anderen Bundesländern - keine Regeln, die rasche Sprünge von Politikern auf lukrative Jobs verhindern. SPD und FDP monierten vor einiger Zeit, dass Ex-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) schon neun Monate nach seinem Rückzug aus der Politik den Mannheimer Energieversorger MVV berät.

Für die SPD monierte Boris Weirauch in der Debatte, mit dem Entwurf bleibe es per se bedenkenlos, wenn ein Regierungsmitglied dort beruflich tätig wird, wofür es im Amt zuständig war. Er hielt Grünen und CDU vor, so solle nachträglich der Wechsel Unterstellers zu einem Hauptkonkurrenten des teilweise landeseigenen Unternehmen EnBW rehabilitiert werden. Weirauch mutmaßte, die Koalition wolle auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht die Karriere verbauen, wenn dieser über die Polizisten-Affäre stolpere. «Vielleicht wird aus der Lex Untersteller bald eine Lex Strobl, wer weiß?»