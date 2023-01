Für Benjamin Würth, Enkel des Unternehmers Reinhold Würth, ist es "eine große Herausforderung", den Würth-Konzern trotz seiner Größe auch in Zukunft noch familiär zu halten. Es gehe darum, die Hierarchien flach zu halten und miteinander reden zu können. Mitarbeiter dürften nicht plötzlich zu einer Angestelltennummer mutieren. "Dann könnten wir auch eine Aktiengesellschaft sein und das wollen wir mit ganz großer Sicherheit nicht", sagte Würth am Dienstag in Schwäbisch Hall auf einer Veranstaltung der "Wirtschaftswoche". Würth ist seit Anfang des Jahres stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats.