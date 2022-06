Zwei Tage nach dem Fund einer toten Seniorin ist der mutmaßliche Täter - ihr Ehemann - in Untersuchungshaft. Der 79-Jährige aus dem Kreis Esslingen soll seine 77-jährige Frau getötet und «anschließend offenbar bewusst einen Verkehrsunfall verursacht haben», wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er befindet sich seit Mittwoch aufgrund seiner Verletzungen in einem Justizvollzugskrankenhaus.