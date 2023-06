Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagabend vor möglichen schweren Gewittern in Teilen Baden-Württembergs gewarnt. Die betroffenen Gebiete seien die Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen. Es seien unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. "Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich", hieß es.