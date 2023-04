Nach den unwetterartigen Regenfällen im Norden Baden-Württembergs ist wegen eines Hangrutsches in Heidelberg ein Haus derzeit weiter nicht bewohnbar. Akute Einsturzgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag nach Begutachtung des Hauses durch einen Statiker. Die Straße vor dem Haus bleibe gesperrt, so lange der durchfeuchtete Hang noch weiter abrutschen könne. Die ältere Bewohnerin war am Freitag unversehrt in Sicherheit gebracht worden und kam bei einem Verwandten unter.