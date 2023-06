Der Ventilatorenspezialist EBM-Papst rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit etwas weniger Wachstum. Im vergangenen Geschäftsjahr, das im März endete, legte das Familienunternehmen beim Umsatz um knapp elf Prozent auf über 2,5 Milliarden Euro zu, wie es am Mittwoch in Mulfingen mitteilte. Am Ende des laufenden Jahres soll ein mittleres einstelliges Wachstum stehen. Hintergrund seien die politischen Unsicherheiten, sagte ein Sprecher. Zum Ergebnis äußert sich EBM-Papst nicht.