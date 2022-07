Vor gut einem Jahr wollte die Union unbedingt nochmal mit den Grünen koalieren und ging auch schmerzhafte Kompromisse ein. Dazu gehörte die Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraßen. Wegen der Krise stellt sie das ungeliebte Projekt nun wieder infrage.

In der grün-schwarzen Koalition bahnt sich ein handfester Konflikt um die geplante Ausweitung der Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraßen an. Angesichts der hohen Inflation und der drohenden Energiekrise lehnt CDU-Fraktionschef Manuel Hagel die Maut nun ab. Er sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag): "Ein baden-württembergischer Alleingang wäre zwar möglich, aber sicher keine kluge Lösung. Auch der Zeitpunkt ist aktuell denkbar schlecht: Der Ukraine-Krieg, die Gasmangellage, die Inflation und massiv gestiegene Energiepreise destabilisieren unsere Wirtschaft." Hagel will darauf dringen, dass die Landesregierung das Ziel in Krisenzeiten nicht weiter verfolgt.