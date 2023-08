Auto auf Acker-Irrfahrt schleudert in geparkten Wagen

Ein Autofahrer ist im Ostalbkreis mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, über einen Acker gerauscht und in ein geparktes Auto geknallt. Vier Menschen wurden bei dem Unfall am Freitag in Neresheim verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 67 Jahre alte Fahrer war demnach in einer Linkskurve nach rechts von der Bundesstraße abgekommen und über eine Strecke von 240 Metern über den Acker gefahren. Dann sei das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden, dort erneut abgedriftet und in ein auf einem Feldweg geparktes Auto geknallt. Der gerammte Wagen drehte sich den Angaben zufolge um 180 Grad. Das Auto des Unfallverursachers kam wenige Meter weiter an einem Gebüsch zum Stehen.

Der Fahrer und seine 70 Jahre alte Beifahrerin sowie der 61-jährige Fahrer des gerammten Autos und dessen 60-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Zu der Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

PM Polizei