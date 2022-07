Ein Auto ist gegen die Hauswand eines Großmarktes in Pfullingen geprallt - die beiden Insassen sind dabei schwer verletzt worden. Der 29 Jahre alte Autofahrer war zu schnell unterwegs und geriet mit dem Wagen ins Schleudern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Wand und kam schließlich auf der Straße zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer und seine 30 Jahre alte Beifahrerin in der Nacht zu Sonntag ins Krankenhaus.