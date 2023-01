Bei einsetzendem Glatteis ist eine Frau am Samstagabend in Leonberg mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall im Leonberger Stadtteil Höfingen (Landkreis Böblingen) wurde die 20-Jährige aber nur leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen sagte. Nachdem sich ihr Fahrzeug mehrmals überschlagen hatte, blieb es auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt einen Schock und trug eine kleine Schnittwunde davon.