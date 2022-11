Ein Autofahrer ist mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell auf der Autobahn 98 bei Rheinfelden (Kreis Lörrach) unterwegs gewesen. Die Beamten erwischten den Mann bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 200 km/h, wo derzeit wegen einer Baustelle nur 80 km/h erlaubt ist, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach seiner Fahrt am Sonntagnachmittag erwarten den 36-Jährigen drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und rund 700 Euro Geldstrafe.