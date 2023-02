Im Berufsverkehr mussten sich Fahrgäste am Donnerstagmorgen gedulden, nachdem eine Schranke in einen Lastwagen auf einem Bahnübergang bei Gernsbach (Kreis Rastatt) gekracht war. Der Fahrer kam mit seinem Lastwagen wohl nicht mehr rechtzeitig von den Schienen herunter, als sich die Schranke schloss, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Die Schranke verbog sich und kollidierte beim Öffnen mit der Oberleitung. Weil zunächst nicht sicher war, ob die Leitung beschädigt war, wurde die Strecke gesperrt. Nach einer Messung der Spannung gaben die Betreiber aber wieder grünes Licht. Für eine Stunde war der Zugverkehr unterbrochen. Es kam zu Verzögerungen im Zug- und Straßenverkehr. Niemand wurde verletzt. Der Schaden an Lastwagen und Schranke war zunächst unbekannt.