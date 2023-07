Eine kleine Schneise der Verwüstung hat eine betrunkene Autofahrerin in Heidelberg hinterlassen. Polizeiangaben zufolge befuhr die 62-Jährige am Montag trotz Sperrung eine Straße, wo eine Baustelle eine Engstelle verursachte. Die Frau touchierte und beschädigte mehrere Blumenkübel und Hauswände, bis sie am Stützpfeiler eines Baustellenfahrzeugs zum Stehen kam.