Ein brennender Lastwagen hat am Montagmittag für einen Stau auf der Autobahn 8 gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-jähriger Lastwagenfahrer auf der Autobahn in Richtung Ulm unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) Rauch von der Ladefläche seines Lastwagens aufsteigen sah. Der Mann hielt auf dem Standstreifen an und versuchte mit zwei Feuerlöschern, den Brand zu löschen. Weil ihm dies nicht gelang, koppelte er die Zugmaschine ab. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen.