Wegen eines brennenden Autos ist die Autobahn 6 auf Höhe Mannheim in beide Richtungen gesperrt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Samstagnachmittag niemand verletzt, die Insassen konnten den Wagen rechtzeitig verlassen. Wie viele Menschen sich in dem Auto befanden, konnte ein Sprecher nicht sagen.