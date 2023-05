Nach mehreren riskanten Fahrmanövern sollen ein Autofahrer und dessen Bruder bei Ulm einen 29-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben. Die Geschwister hätten den Mann zunächst durch dichtes Auffahren bedrängt und trotz Gegenverkehrs überholt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf diese Weise hätten sie auf der Bundesstraße 10 in Richtung Lonsee (Alb-Donau-Kreis) am Samstag noch weitere Fahrzeuge überholt und die Fahrer massiv gefährdet.