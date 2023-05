Ein circa acht Wochen altes Katzenbaby ist auf der Autobahn 5 bei Achern gerettet worden. Streifenpolizisten bremsten laut Mitteilung am Donnerstag den Verkehr und nahmen den leicht verletzten Vierbeiner, der zwischen Fahrstreifen und der Mittelleitwand kauerte, in ihre Obhut. Dabei staute sich auf der Autobahn im Westen Baden-Württembergs kurz der Verkehr. Das Katzenbaby wurde schließlich an den Tierschutzverein Achern übergeben.