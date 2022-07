Der Start der Sommerferien hat am Samstag zu keinen größeren Staus auf den baden-württembergischen Straßen geführt. "Es herrscht normaler Wochenendverkehr", teilte ein Sprecher des Lagezentrums beim Innenministerium in Stuttgart mit. Im Bahnverkehr sorgten das Neun-Euro-Ticket und der Ferienbeginn für eine gute Auslastung der Züge im Südwesten. Es gebe keine Auffälligkeiten, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin.