Auf der Autobahn 8 sind am Samstagmorgen zwei Lastwagen zusammengestoßen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord komplett gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Auffahrunfall sei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Die beiden Fahrzeuge seien in einem Baustellenbereich kollidiert. Dabei riss die linke Seite von einem der beiden Sattelzüge komplett auf. Verletzt wurde niemand. Am Morgen dauerte die Bergung noch an.