Nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen müssen sich Reisende auf der Autobahn 5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) auf Verzögerungen einstellen. Die Fahrspuren sind in Richtung Heidelberg voll gesperrt worden. Laut einem Sprecher wird der Verkehr über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach bisheriger Kenntnis der Polizei ist bei dem Unfall am Samstagmittag niemand verletzt worden. Der genaue Hergang und die Unfallursache waren zunächst unklar.