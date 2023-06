In Basel muss eine Brücke über Eisenbahngleise wegen Sicherheitsbedenken für den Straßenbahnverkehr gesperrt werden. Das Verbot an der Margarethenbrücke mitten in der Schweizer Grenzstadt trat am Freitagabend in Kraft, wie die Schweizer Bahnen (SBB), der Eigentümer, mitteilten. Die SBB wollen an der Brücke neue Stützen installieren. Die Arbeiten sollen bis Herbst abgeschlossen sein.