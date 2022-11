Beim Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Stuttgart ist am Mittwoch ein Mensch leicht verletzt worden. Ersten Schätzungen nach dürfte der entstandene Schaden an den Fahrzeugen im sechsstelligen Bereich liegen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine Signalstörung als Ursache wurde vermutet - noch werde die Ursache aber ermittelt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums.