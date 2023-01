Mit abenteuerlicher Geschwindigkeit bis zu 300 Stundenkilometern ist es einem Falschfahrer in der Nähe von Stuttgart gelungen, Dutzende Streifenwagen abzuhängen und zu entkommen - wenngleich am Ende zu Fuß. Nach Polizeiangaben hatte der Mann seinen Sportwagen aus noch nicht näher bekanntem Grund an einem Stauende gedreht und war in der falschen Richtung zurück nach Stuttgart gerast.