Zwecks Vorbereitungen für Asphaltarbeiten an der Autobahn 656 bei Mannheim wird die Strecke in Richtung der Großstadt am Wochenende gesperrt. Fahrer aus Richtung Heidelberg oder Darmstadt sollen ab Freitag, etwa 22.00 Uhr, bis Montag, etwa 4.00 Uhr, die ausgeschilderte Umleitung nutzen, wie die Niederlassung Südwest der bundeseigenen Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte.