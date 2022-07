Die Zahl der Regiobusse für den besseren Anschluss an die Schiene im ländlichen Raum soll sich nach den Vorstellungen der Landesregierung mindestens verdoppeln. Abhängig sei der Erfolg allerdings von den Regionalisierungsmitteln des Bundes, mit denen die Busse und Bahnen im Land finanziert werden können. «Wir würden das Angebot gerne ausbauen», sagte Verkehrsminister Winfried Hermann am Dienstag in Stuttgart. «Aber wenn im nächsten Bundeshaushalt die Regionalisierungsmittel wiederum nicht erhöht werden, dann kriegen wir ein Problem.»