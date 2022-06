Der Pfingstreiseverkehr auf den Autobahnen im Südwesten läuft an: Der ADAC rechnet mit mehr Urlaubsverkehr als in den Vorjahren. Die Reiselust sei groß. Am Freitagnachmittag notierte der Verkehrswarndienst Baden-Württemberg ein hohes Verkehrsaufkommen mit den «klassischen Freitags-Staus» auf der Autobahn 6 bei Walldorf, auf der A8 bei Pforzheim, Ulm sowie am Albaufstieg. Am meisten Verkehr wird wegen des Bettenwechsels am Samstag erwartet.