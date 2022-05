Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr müssen sich am Mittwoch teilweise auf ausfallende Busfahrten im Südwesten einstellen. Wie der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) am Montag in Böblingen mitteilte, werden am Mittwoch in Teilen des Landes Busse zwischen 10.00 und 12.00 Uhr nicht fahren.