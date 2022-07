Nach den Räderproblemen bei der Schwarzwaldbahn wird es diese Woche Testfahrten ohne Passagiere geben. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage sagte, soll die Doppelstockbahn am besonders kurvigen Teil zwischen Hornberg und St. Georgen am Dienstag und Mittwoch insgesamt 18 Mal bergauf und bergab fahren. Danach soll geprüft werden, ob der Räderabrieb nach dem Schleifen der Schienen auf der Strecke wieder normal ist, erläuterte die Sprecherin am Montag. Mit Ergebnissen werde frühestens am Donnerstag gerechnet.