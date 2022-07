Bahnreisende bekommen die Störung rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof infolge einer defekten Oberleitung auch am Sonntag zu spüren. Die Reparatur ziehe sich hin, teilte die Bahn am Samstagabend mit. Einem Sprecher zufolge sind inzwischen 4 der 16 oberirdischen Gleise wieder befahrbar, so dass der Fern- und Regionalverkehr langsam wieder aufgenommen werde.