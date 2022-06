Das Verkehrsministerium hat zusätzliche Züge für den Freizeitverkehr in Oberschwaben und rund um den Bodensee bestellt. Besonders auf der Gäubahn (Stuttgart-Zürich) und der Südbahn (Ulm-Friedrichshafen) wird ein Entlastungseffekt auch für den Andrang erwartet, während das 9-Euro-Ticket gilt, wie Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Den Zuschlag für die Sonderverkehrsleistungen bekam die Schienenverkehrsgesellschaft mbH (SVG). Der Auftragswert wurde nicht mitgeteilt.