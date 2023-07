Zur dringend nötigen Sanierung des Hochstraßensystems in Ludwigshafen hat die Bundesregierung eine Förderzusage über 334,5 Millionen Euro gegeben. Insgesamt übernehme der Bund damit 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, teilte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin am Freitag mit - und damit kurz vor Beginn der Arbeiten für den Lückenschluss an der Hochstraße Süd am Montag. "Der Bund weiß, wie dringend nötig die Modernisierung ist, und wir haben immer signalisiert, dass wir dieses wichtige Projekt unterstützen", erklärte Wissing.