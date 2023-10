Zwei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Zuffenhausen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Wagen an einer Kreuzung gegen einen Laternenmast geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war demnach noch unklar. Wie schwer die beiden Insassen verletzt wurden und ob es noch weitere Verletzte gab, war ebenfalls noch ungeklärt, wie ein Polizeisprecher sagte.