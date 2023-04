Bei dem Zusammenstoß von einem Auto und einem Kleintransporter sind drei Männer verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer war nahe Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) in der falschen Fahrtrichtung auf die B10 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Im selben Moment am Donnerstagabend habe ein 59-jähriger Transporterfahrer in der richtigen Fahrtrichtung die Bundesstraße verlassen wollen und es kam zum Zusammenstoß.