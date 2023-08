Ein betrunkener Autofahrer hat in Freiburg mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst. Der 57-Jährige wurde dabei am Samstag "aufgrund glücklicher Umstände nur leicht verletzt", wie die Polizei am Abend mitteilte. Er hatte beinahe die Fahrbahn schon überquert, als es zu dem Unfall kam. Bei der Atemalkoholmessung seien dann bei dem 50-jährigen Autofahrer über 2,6 Promille festgestellt worden, hieß es. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.