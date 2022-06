Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 6 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern sind sieben Menschen schwer verletzt worden. Zunächst war ein Mann am frühen Montagmorgen auf bayerischer Seite bei Schnelldorf mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg abgekommen und durchbrach die Mittelleitplanke. Der Lkw streifte laut Polizei ein entgegenkommendes Auto und prallte dann gegen einen weiteren Laster. Das Auto kam ins Schleudern und stieß gegen eine Leitplanke. Sechs Menschen wurden hierbei verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.